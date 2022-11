Au 7 ani, dar visează să ajungă în echipa națională de volei! La Izvorani a avut loc a cincea ediție a Festivalului Kids Volleyball, care a strans 10 echipe de copii intre 7 și 9 ani Timp de patru zile, sala Polivalenta din cadrul Complexului Sportiv Olimpic ”Sydney 2000” de la Izvorani a fost plina de rasetele și strigatele de incurajare ale celor mai mici voleibaliști din țara. 90 de micuți aflați la primii pași in volei au participat la prima competiție din viața lor: Festivalul Kids Volleyball. Ajunsa la a cincea ediție, manifestarea a strans laolalta 10 echipe formate din fetițe sau baieței cu varste cuprinse intre 7 și 9 ani. Toți viseaza sa ajunga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- YOXO ofera de acum clienților acces la conectivitate prin intermediul rețelei 5G . Astfel, una dintre cele mai așteptate funcționalitați, solicitata de peste o treime dintre utilizatorii care au participat in trimestrul 2 la studii de piața, devine disponibila clienților YOXO. Lansat ca un abonament…

- Clubul Sportiv Micul Sahist din Iasi, Asociatia Sportiva Pionii Regelui din Romanesti, Asociatia Impreuna pentru Miroslava si International Chess Club din Iasi in parteneriat cu Iasah, Federatia Romana de Sah organizeaza Cupa Iasah editia I in perioada 17-20 noiembrie la Hotel Moldova din Iasi. Sunt…

- platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri din piața, a analizat evoluția chiriilor in luna octombrie și in ultimul an pentru Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași, Sibiu, Timișoara, Oradea și Craiova. Conform analizei, luna octombrie aduce noi creșteri ale prețurilor de inchiriere…

- Asociația „Școala de Pian Dragoș Lungu”, impreuna cu finanțatorul proiectului-Consiliul Județean Bacau, au organizat in perioada 23-30 octombrie prima ediție a evenimentului „Frederic Chopin Piano Masterclass”. S-au inscris in cadrul Masterclass-ului, un numar de 32 de elevi din diferite orașe din Romania…

- In ziua de 29.10.2022, la ora 04:38:26 (ora Romaniei), s-a produs in zona seismica Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, la adancimea de 80km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 73km S de Bacau, 102km E de Brasov, 104km NV de Galati, 112km NV de Braila, 125km NE de Ploiesti,…

- Alexandra Muscalu, profesoara de engleza in doua localitați din Ilfov, a reușit sa amenajeze o sala de lectura moderna care a dus și la scaderea abandonului școlar. Tanara a povestit pentru Școala 9 cum a fost primul sau an la catedra. Text de Ema Tanase Alexandra Muscalu are 27 de ani și este din…

- Familia sefului CJ, Costel Alexe, si-a deschis oficial accesul publicului in „arca" de la Sculeni. Un bilet de acces pe domeniul baronului PNL de Iasi costa 30 de lei, intrarea fiind libera pentru copiii de pana la 2 ani. Pretul a starnit deja nemultumiri pe pagina de Facebook a Arcaland. "Cam scump.…

- Mai mulți concurenți au pornit la drum cu gandul sa isi gaseasca sufletul-pereche, intr-o locatie surprinzatoare din Turcia, in show-ul matrimonial „Mireasa”. 9 fete si 8 baieti au venit cu sufletul deschis in competitie, dornici sa lupte cu toate fortele pentru a-si intalni marea iubire. Incepand din…