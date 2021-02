- Investițiile in noua platforma s-au ridicat la 300.000 de euro - Una din 10 comenzi plasate pe a2t.ro este achitata in rate Atu Tech ( a2t.ro ), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, conform cifrei de afaceri, schimba platforma din spatele site-ului și introduce plata in rate fara dobanda. Investiția se ridica la 300.000 de euro și contribuie la imbunatațirea experienței de cumparare a clienților, prin navigarea mai ușoara și mai rapida in site și prin simplificarea procesului de achiziție. In plus, clienții Atu Tech beneficiaza acum de noi opțiuni flexibile de…