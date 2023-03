Atu Tech investește 1,2 milioane de euro în noua gamă de produse de securitate sub brand propriu, SAFER Atu Tech, magazin online de produse de securitate și producator roman de echipamente de securitate, lanseaza o noua gama de produse sub marca proprie, SAFER, in urma unei investiții de peste 1,2 milioane de euro. Noile produse SAFER inglobeaza inovații tehnologice bazate pe inteligența artificiala și algoritmi de invațare care permit crearea de scenarii inteligente de supraveghere video și contribuie la garantarea unui nivel inalt de securitate. Portofoliul SAFER include camere de supraveghere analogice, camere IP, sisteme de inregistrare DVR/NVR, videointerfoane, monitoare, sisteme de control… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

