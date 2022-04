Atrium Garden – descoperă cât de frumoasă poate fi viața într-un complex rezidențial (P) Astazi suntem tineri si maine ne dorim sa ne mutam la casa noastra. Statutul de chirias nu ne mai incanta, ne gandim ca banii pe care ii dam pe chirie nu vor mai fi recuperati niciodata, iar faptul ca nu putem face modificari in spatiul in care locuim ne supara din ce in ce mai mult. Asa ca, incepem sa ne gandim la o investitie in propria locuinta. Locul in care vom locui este, de asemenea, de cele mai multe ori o decizie dificila. Daca ne dorim sa locuim intr-un complex rezidential poate fi un proces de gandire care ar trebui sa includa mai multe considerente, precum nevoile proprii si ceea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Confortul, rezistența și designul sunt atribute care trebuie sa se regaseasca in prosoapele pe care le alegi pentru hotelul tau. In momentul in care o persoana intra intr-un hotel sau intr-o unitate de cazare, incaperea careia ii acorda o atenție deosebita este baia. Sunt atenți la cum arata baia, care…

- Sa ramai cu spatii goale in cavitatea bucala nu reprezinta niciodata o varianta demna de luat in seama. Pe langa dezavantajele evidente din punct de vedere estetic, acestea amplifica riscul aparitiei unor probleme serioase de sanatate, de la carii sau parodontoza pana la boli digestive. Metoda cea…

- Cand vine vorba despre locuinta viselor noastre, fara dar si poate ne facem multe planuri si ne dorim ca aceasta sa fie conform unui anumit tipar. In cele mai multe cazuri, in tiparul fiecaruia dintre noi se poate regasi un anumit numar de camere, pe care dorim sa le avem, tipul de locuinta, fie ca…

- Maramureșul are parte de o iarna cum nu a avut de multa vreme. Chiar daca luna decembrie nu a fost iarna in adevaratul sens al cuvantului, luna ianuarie a adus omat din belșug. Și va continua sa ninga in Maramureș și in perioada care urmeaza. Insa pentru locuitorii din zonele izolate ale Maramureșului…

- Pentru handbalistii de la HC Dobrogea Sud, a sosit momentul debutului oficial in 2022. Luni, 31 ianuarie, de la ora 16.00, echipa constanteana intalneste, la Sala Sporturilor, pe Potaissa Turda, intr-o partida contand pentru etapa a 16-a a Ligii Nationala. „Delfinii” mizeaza pe suportul fanilor, care…

- Locuitorii din Kazahstan revin la viata normala dupa violentele din ultimele zile. In cele mai afectate orase, printre care Almati, sunt curatate drumurile, cioburile de sticla sunt maturate, iar magazinele, restaurantele si centrele comerciale sunt reparate.

- E cantareț, frizer, stilist, dar și creator de haine care s-a facut remarcat chiar in America. Alin Deju, cunoscut drept Ellias, și-a spus povestea pentru click.ro . A muncit mult in copilarie, inca de la 14 ani, cand tundea oamenii din satul de langa Sibiu in care locuia cu familia. Alin Deju s-a nascut…