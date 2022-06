Atributiile Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 vor fi preluate integral de Ministerul Sanatatii, conform unei hotarari de guvern aprobate ieri. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, a precizat ca in acest fel a fost actualizata strategia nationala de vaccinare impotriva COVID-19, in contextul situatiei epidemiologice actuale, „cu limitarea transmiterii comunitare si scaderea marcanta a numarului de cazuri de imbolnavire, astfel incat sa se asigure in continuare accesul” la vaccinare impotriva COVID-19, in conditii de siguranta,…