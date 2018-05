Atradius: Mediu de afaceri deteriorat, riscuri sporite pentru exportatorii romani pe termen scurt si mediu

Stiri pe aceeasi tema

- Echilibrele macroeconomice ale Romaniei s-au deteriorat suficient de mult ca indicatorii de monitorizare ai Capital Economics sa plaseze tara noastra intr-o zona apropiata de rosu pe scala vulnerabilitatilor valutare si ale datoriei publice. Totusi, sistemul bancar romanesc este unul dintre cele mai…

- Consiliul Investiorilor Straini a dat publicitații rezultatele unui sondaj intern care arata ca increderea in mediul de afaceri din Romania a continuat sa scada, in ciuda faptului ca 54% dintre respondenți se așteapta ca veniturile lor sa creasca in acest an. ”Peste 70% dintre respondenți spun ca evoluțiile…

- Magistratii au decis ca ea s-a folosit de postul ei pentru a urgenta avizarea unui proiect imobiliar pentru omul de afaceri Zsolt Fodor. Si el a fost condamnat acum la 2 ani si 6 luni de inchisoare, insa cu suspendare, precum si la munca in folosul comunitatii. Fostul viceprimar al Clujului nu si-a…

- Reducerile recente ale contributiilor la fondurile de pensii din cel de al doilea pilon au fost declansate mai degraba de problemele fiscal-bugetare pe termen scurt decat de performanta lor financiara, fondurile de pensii din Romania fiind printre cele mai performante din UE, se arata in raportul de…

- In cel mai recent raport de țara privind evoluția economica a Romaniei, Comisia Europeana critica ferm reducerea contribuției virate Pilonului II, despre care afirma ca a fost „motivata de probleme fiscale pe termen scurt, fara legatura cu performanța buna a fondurilor de pensii private” și ca „este…

- O puternica furtuna solara va lovi Pamantul! Este avertismentul dat astazi de astronomii NASA, care anunța ca satelitii de telecomunicatii si retelele electrice ar putea fi grav afectate!

- Dupa ce a declanșat mecanismul de protecție civila, Romania va cumpara imunoglobulina din UE și țarile NATO. Cantitatea solicitata prin alerta ajunge, insa, pentru doar 2 luni bolnavilor din țara noastra, care oricum mai au de așteptat pana le vor primi. Soluții pe termen lung nu s-au gasit deocamdata,…