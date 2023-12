Stiri pe aceeasi tema

- Google ar fi trebuit sa prezinte saptamana asta, in cadrul unui eveniment care urma sa aiba loc la New York, modelul lingvistic Gemini. Insa, doua surse din cadrul companiei, citate de The Information, spun ca gigantul american a decis sa amane lansarea pentru anul viitor. Aceleasi surse spun ca exista…

- Microsoft a prezentat miercuri doua cipuri noi la conferinta sa Ignite din Seattle, intre care primul spu cip de inteligenta artificiala, Maia 100, ar putea concura cu unitatile foarte cautate al Nvidia pentru procesare grafica, care sunt foarte cautate, transmite CNBC. Al doilea, un cip Cobalt 100…

- Uniunea Europeana se pregatește sa aplice regulamentul DMA (Digital Markets Act), care a intrat in vigoare in primavara acestui an, iar Apple recunoaște ca se așteapta sa faca schimbari referitoare la politicile de operare ale App Store. Ceea ce nu zice Apple direct, ci doar sugereaza, este ca va incepe,…

- Suma reprezinta intre 14% si 16% din profiturile operationale obtinute anual de Apple. De asemenea, estimarea oferita de Bernstein este mult mai mare decat ceea ce crede autoritatea americana pentru concurenta, care, estima valoarea contractului dintre cei doi giganti la 10 miliarde de dolari. Bernstein,…

- Apple a tot incercat in ultimii ani sa devina o companie independenta atunci cand vine vorba despre construcția propriilor dispozitive. Producatorul american a inceput cu propriul sistem de operare pentru iPhone, debutand cu iOS cu mai bine de un an inainte ca Google sa lanseze primele versiuni de Android.…

- Simultan cu lansarea Pixel 8, asa cum era de asteptat, Google a lansat oficial si Android 14, cea mai nou noua versiune majora a sistemului de operare care sta la baza a miliarde smartphone-uri. Android 14 aduce o serie de noutati, in special in ceea ce priveste personalizarea interfetei si protejarea…

- In timp ce Google și Microsoft exploreaza posibilitațile noi deschise de inteligența artificiala, compania Apple pare ca este mai degraba interesata sa intre intr-un domeniu vechi de zeci de ani: cautarile online. Conform unui raport publicat pe Bloomberg in cadrul newsletter-ului Power On, Apple experimenteaza…

- Compania OpenAI a anunțat miercuri cea mai importanta actualizare pentru ChatGPT de la lansarea sa, acesta putand acum naviga acum pe internet pentru a oferi utilizatorilor informatii actuale, transmite Reuters și News.ro.