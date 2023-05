Stiri pe aceeasi tema

- Nu unul, ci doua evenimente culturale deosebite vor marca Noaptea Muzeelor la Palatul Cesianu-Racovița. Iubitorii de arta vor avea ocazia sa admire cele mai importante opere semnate de pictorul național Nicolae Grigorescu, care reflecta cea mai reprezentativa tema din istoria artei romanești – „carul…

- Metrorex si Art Safari continua proiectul cultural „Cartele de colectie” inceput in 2021 si au lansat o noua serie de cartele de 10 calatorii cu reproduceri de arta, deja in circulatie din 24 aprilie. Zece opere semnate de maestrul artei romanesti Theodor Aman se regasesc pe noua serie, iar pe langa…

- ̗ ̆ ̗ – ❞ ̗ ̆ !❞ Consiliul Județean Maramureș, prin Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, va invita sa participați activ la o acțiune inedita, premergatoare evenimentului ”Noaptea Muzeelor 2023”. Muzeul iși propune organizarea expoziției „Am și eu o jucarie la muzeu!”, in cadrul careia…

- Femeia din Zlatna, județul Alba, care a furat 1 milion de euro de la clienții CEC și i-a donat la saraci, a scapat de al doilea dosar, pentru ca faptele s-au prescris.Ardeleanca a sustras banii pe durata mai multor ani de la clientii agentiei din orasul Zlatna a fost salvata de al doilea dosar penal.Decizia…

- Femeia din Zlatna, județul Alba, care a furat 1 milion de euro de la clienții CEC și i-a donat la saraci, a scapat de al doilea dosar, pentru ca faptele s-au prescris.Ardeleanca a sustras banii pe durata mai multor ani de la clientii agentiei din orasul Zlatna a fost salvata de al doilea dosar penal.Decizia…

- Cel putin un milion de elevi vor beneficia de o masa gratuita la scoala, incepand cu anul scolar 2023-2024, suma alocata ridicandu-se la 2,5 miliarde de lei. Prin noile legi ale educatiei, programul „Masa calda” este extins si devine „Masa sanatoasa”, arata o postare pe pagina de Facebook a PNL. „Incepand…

- Urgia alba se intoarce in țara noastra, conform Administrației Naționale de Meteorologie, care a și emis un cod portocaliu de viscol. Așadar, care sunt zonele din Romania in care viscolul va face ravagii. Cum va fi vremea in Bucuresti. Iarna se intoarce. Unde viscolește și se depune nou strat de zapada…