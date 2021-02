Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul belgian de tenis David Goffin (15 ATP, favorit nr. 2) s-a calificat in semifinalele turneului ATP de la Montpellier, dotat cu premii totale de 262.170 de euro, dupa ce a trecut vineri in sferturi, in doua seturi simetrice, 6-4, 6-4, de italianul Lorenzo Sonego (36 ATP, favorit nr. 7). Goffin…

- Chairman of the Romanian Olympic Committee (COSR) Mihai Covaliu and Foreign Minister Bogdan Aurescu met on Wednesday to discuss Romania's participation in the Olympic Games in Tokyo this year, according to a press statement released by the Foreign Affairs Ministry (MAE). "Minister of Foreign Affairs…

- Casele din satul Bonmahon din Irlanda au fost acoperite aproape in totalitate de spuma marii dupa ce vantul a batut cu putere cateva zile, potrivit BBC. Zona a resimțit efectele furtunii Darcy, numita si „Bestia de la Rasarit 2”,care saptamana trecuta a afectat mai multe state europene. Imagini de…

- Un cutremur cu o magnitudine preliminara de 7,1 a lovit sâmbata coasta estica a Japoniei, a spus Agenția Meteorologica a Japoniei, relateaza Reuters. Epicenturl cutremurului a avut loc în largul coastei prefecturii Fukushima la o adâncime de 60 de kilometri, a spus Agenția, adaugând…

- Rusia a trecut de Germania și s-a calificat în finala ATP Cup. Andrey Rublev și Daniil Medvedev au adus victoria rușilor. În ultimul act al competiției a ajuns și Italia: victorie surprinzatoare contra Spaniei (echipa care nu a beneficiat de aportul lui Rafael Nadal). Rezultatele…

- Federatia internationala de baschet (FIBA) a stabilit marti prin tragere la sorti, la sediul sau de la Mies (Elvetia), componenta grupelor turneelor Jocurilor Olimpice de vara de la Tokyo, informeaza site-ul FIBA.com. Cele mai bune 24 de echipe nationale din intreaga…

- Dupa Franta si Germania, Spania si Suedia raporteaza cazuri de infectare cu noua tulpina a coronavirusului. La Madrid au fost confirmate patru cazuri de contaminare cu noua varianta britanica a Covid-19. Toate cazurile au legatura cu persoane care au sosit recent din Regatul Unit. Noua varianta a virusului…