Kansas City Chiefs şi-a apărat cu succes titlul NFL învingând San Francisco 49ers pe Allegiant Stadium Kansas City Chiefs a invins cu 25-22 echipa San Francisco 49ers, pe Allegiant Stadium, in Las Vegas, si a castigat pentru a treia oara Super Bowl in ultimii cinci ani. Distribuie pe Facebook Distribuie pe Twitter Distribuie pe Email Cei de la 49ers erau usor favoriti la primul Super Bowl desfasurat in Las Vegas si au fost de doua ori la un pas de victorie pe Allegiant Stadium. Chiefs au jucat in patru din ultimele cinci Super Bowl-uri si au devenit prima echipa care a castigat doua titluri consecutive, dupa Patriots, care a reusit acest lucru in sezoanele 2003 si 2004. La doar 28 de ani,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

