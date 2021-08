Stiri pe aceeasi tema

- Perechea Horia Tecau/Kevin Krawietz (Romania/Germania), cap de serie numarul 4, a ratat, sambata, calificarea in finala probei de dublu din cadrul turneului de la Toronto. Romanul si colegul sau au fost invinsi in semifinale de echipa croata Nikola Mektic/Mate Pavic (cap de serie 1), scor…

- Atleta romana Daniela Stanciu (33 ani) a evoluat joi dimineața in Grupa A a calificarilor pentru finala probei de saritura in inalțime, la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Cu rezultatul de 1.90 metri,...

- La numai 16 ani, David Popovici s-a calificat in a doua finala olimpica la Tokyo, la proba de 100m liber. In aceasta dimineața, David a obținut al cincilea timp din semifinale, 47.72, și se va bate pentru medalii joi, de la ora 5:37, ora Romaniei. Dupa cursa, David a vorbit despre strategia diferita…

- Laura Georgeta Ilie a ratat azi-noapte calificarea in finala la tir, dupa ce a acumulat doar 628 de puncte.Romanca a inceput cu o prima serie care i-a acus 104.8 puncte dupa 10 trageri.In cea de-a doua serie, lucrurile au stat mai rau, Ilie reușind doar 103.3 puncte.In a treia și a patra serie, sportiva…

- Sportivul roman Remus Andrei Niculita s-a clasat pe locul 6 in finala probei 400 m, vineri, la Campionatele Europene de atletism Under-20 de la Tallinn (Estonia). Niculita a fost inregistrat cu cea mai buna performanta personala, 47 sec 09/100, pe care a imbunatatise dupa serii si semifinale.…

- La Tallinn, capitala Estoniei, au loc Campionatele Europene de Atletism U20. Joi seara, in concurs a evoluat și sportiva prahoveana Andreea Lungu, antrenata de profesoara Mihaela Marin, legitimata la CSȘ „Constantin Istrati” Campina. Nascuta in 2002, Andreea Lungu a participat in cadrul probei de aruncare…

- Marius Copil a reușit o surpriza mare in sferturile de finala ale turneului Challenger de la Nottingham, eliminandu-l pe Kevin Anderson, fost numar 5 mondial, cu scorul de 7-6(4), 7-6(9). Marius Copil (Romania, 228 ATP) a invins un adversar mai bine clasat cu 128 de locuri decat el și astfel reușește,…

- Jucatoarea poloneza de tenis Magda Linette (48 WTA, favorita nr. 8) va fi adversara Soranei Cirstea in semifinale turneului WTA de la Strasbourg, dotat cu premii totale de 189.708 euro. Joi, in sferturi, Linette a trecut in doua seturi simetrice, 6-3, 6-3, de kazaha Iulia Putinteva (43 WTA),…