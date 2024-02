Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infectoase Victor Babes din Bucuresti, a transmis oamenilor care doresc sa calatoreasca in tari din Africa sa se prezinte la medic inaintea calatoriei, dar si la revenirea in tara, daca au anumite simptome de boala, transmite News.ro. Medicul…

- Inainte de plecare și dupa sosirea dintr-o zona cu risc, daca apar simptome de boala, consultați medicul, recomanda dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din București . ”Fiecare om care se pregateste sa calatoreasca intr-o zona de risc sau daca doreste sa…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase din Capitala, dupa inmultirea cazurior de malarie: Este cea mai inteleapta atitudineMedicul Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infectoase Victor Babes din Bucuresti, a transmis oamenilor care doresc sa calatoreasca in tari din Africa sa se…

- Un barbat diagnosticat cu malarie, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Victor Babeș” din București, a decedat. In ultimele 24 de ore, aici au mai fost internați doi pacienți cu malarie. Anunțul despre acest deces vine dupa ce oficial s-a constatat ca tot malaria este cauza…

- Inca un deces de malarie are loc in Romania, dupa ce fosta soție a lui Alin Tișe, fostul șef al CJ Cluj, a decedat de aceeași boala.Reprezentantii Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale ”Dr. Victor Babes” afirma ca un barbat internat la Terapie Intensiva cu malarie a murit. Totodata, in…

- Patru cazuri de persoane infectate cu malarie au fost inregistrate in ultima luna la Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale din București, la cetateni romani care au calatorit in Zanzibar.

- Simin Aysel Florescu a fost intrebata, marti, la un post TV, care este situatia cazurilor in unitatea sanitara pe care o conduce.“Suntem practic la capacitate maxima. Este totul ocupat in spital, in limita catorva paturi libere de izolare, in cazul pacientilor infectati cu mai multe tipuri de germeni,…

- Simin Aysel Florescu a fost intrebata, marti, la un post TV, care este situatia cazurilor in unitatea sanitara pe care o conduce.“Suntem practic la capacitate maxima. Este totul ocupat in spital, in limita catorva paturi libere de izolare, in cazul pacientilor infectati cu mai multe tipuri de germeni,…