- Un barbat diagnosticat cu malarie, internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Victor Babeș” din București, a decedat. In ultimele 24 de ore, aici au mai fost internați doi pacienți cu malarie. Anunțul despre acest deces vine dupa ce oficial s-a constatat ca tot malaria este cauza…

- Reprezentantii Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale ”Dr. Victor Babes” afirma ca un barbat internat la Terapie Intensiva cu malarie a murit. Totodata, in ultimele 24 de ore la unitatea medicala au mai ajuns doi pacienti cu aceasta boala, si ei fiind infectati in urma calatoriei in Zanzibar.…

- Inca un deces de malarie are loc in Romania, dupa ce fosta soție a lui Alin Tișe, fostul șef al CJ Cluj, a decedat de aceeași boala.Reprezentantii Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale ”Dr. Victor Babes” afirma ca un barbat internat la Terapie Intensiva cu malarie a murit. Totodata, in…

- Patru romani reveniți recent din Zanzibar au fost diagnosticați cu malarie, unul fiind internat in stare grava la terapie intensiva, in Spitalul ”Victor Babeș” din București, a anunțat managerul acestei unitați medicale. In legatura cu acești pacienți, dr. Simin Florescu, managerul Spitalului ”Victor…

- Ministerul Sanatatii anunța marti, 30 ianuarie, ca, in ultimele trei luni, au fost diagnosticate 11 cazuri de malarie la persoane care au calatorit in Africa. Autoritațile recomanda romanilor care vor sa plece in zone tropicale sa discute cu medicii despre masurile de prevenție impotriva malariei.Potrivit…

- Simin Aysel Florescu a fost intrebata, marti, la un post TV, care este situatia cazurilor in unitatea sanitara pe care o conduce.“Suntem practic la capacitate maxima. Este totul ocupat in spital, in limita catorva paturi libere de izolare, in cazul pacientilor infectati cu mai multe tipuri de germeni,…

- Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din București, a afirmat, marti seara, la Medika TV, ca aproape toate paturile sunt ocupate, iar secția de copii este plina, relateaza News.ro.„Suntem practic la capacitate maxima. Este totul ocupat in spital, in limita catorva…

