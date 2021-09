Atletul roman Catalin Tecuceanu a castigat, marti, proba de 800 m din cadrul concursului de la Zagreb, Memorialul ''Boris Hanzekovic'', etapa din World Athletics Continental Tour 2021, cu un nou record national, 1 min 44 sec 93/100. Vechiul record data din 9 aprilie 1985 si ii apartinea lui Petre Dragoescu, cronometrat la Kobe (Japonia) in 1 min 45 sec 41/100. Tecuceanu (22 ani) nu a reusit calificarea la Jocurile Olimpice, dar are trei victorii in ultimele sale patru curse in circuitul international, noteaza World Athletics. Atletul roman i-a devansat pe britanicii Daniel Rowden…