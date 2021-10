Stiri pe aceeasi tema

- ​Atletico Madrid s-a impus acasa, sâmbata seara, cu scorul de 2-0, în fața celor de la FC Barcelona, într-un meci din etapa a opta din La Liga.Lemar a deschis scorul în minutul 23, iar Luis Suarez, care a fost îndepartat de catalani, a marcat în minutul 44.Astfel,…

- Presedintele FC Barcelona, Joan Laporta, a declarat, sambata, ca indiferent de rezultatul din meciul cu Atletico Madrid, din LaLiga, tehnicianul Ronald Koeman va ramane in functie, potrivit news.ro. Citește și: Martorii GREI ai DNA au DESFIINȚAT-O pe Elena Udrea in sala de judecata: `S-a spus…

- Formatia Atletico Madrid a fost invinsa, sambata, in deplasare, cu scorul de 1-0, de echipa Deportivo Alaves, intr-un meci din etapa a saptea a campionatului Spaniei. Golul a fost marcat de Laguardia, in minutul 5. Pentru Atletico este primul esec in actuala editie de campionat, in…

- Formatia Real Sociedad a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 3-2, echipa Granada, intr-un meci din etapa a sasea a campionatului Spaniei, in care a revenit de la 0-1. Gazdele au deschis scorul prin Sanchez, in minutul 9, si au inscris si prin Milla, in minutul 70, din penalti, conform…

- Real Madrid a urcat provizoriu pe prima poziție din La Liga, dupa ce s-a impus sâmbata seara, pe terenul echipei Betis, cu scorul de 1-0. Meciul a avut loc în etapa a treia a campionatului Spaniei.Golul a fost înscris de Carvajal, în minutul 61.Pentru madrileni este al…

- La zece zile dupa plecarea superstarului Lionel Messi, care a luat prin surprindere intreaga lume a fotbalului, FC Barcelona a reusit sa debuteze cu dreptul in noua editie a campionatului Spaniei, invingind cu scorul 4-2 formatia Real Sociedad, duminica seara, pe stadionul Camp Nou, care a putut primi…

- Portarul echipei Rayo Vallecano, Luca Zidane, a fost eliminat dupa 15 minute de joc, duminica, la meciul cu FC Sevilla, pierdut, scor 0-3, in campionatul Spaniei. In prima etapa din LaLiga si la primul sau meci la Rayo Vallecano, portarul de 23 de ani, fiu al lui Zinedine Zidane, a fost eliminat…