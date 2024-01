Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona a invins, miercuri seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Osasuna, intr-o partida restanta din etapa a 20-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.Golul a fost marcat de Vitor Roque, in minutul 63.In minutul 67, de la Osasuna a fost eliminat Unai Garcia. Tot…

- Real Madrid a invins greu, cu scorul de 1-0, formatia Mallorca, miercuri seara, pe Santiago Bernabeu, ramanand astfel lider al campionatului de fotbal al Spaniei la finalul etapei a 19-a, in care rivala Girona s-a impus la randul ei cu 4-3 in fata echipei Atletico Madrid, la capatul unui meci nebun.Madrilenii…

- Artem Dovbyk, 26 de ani, 10 goluri și 5 pase decisive la Girona, e dorit de Diego Simeone la Atletico Madrid. Ucraineanul ar putea fi vandut cu 25 de milioane de euro, de peste doua ori mai mult fața de precedentul record al echipei catalane, numarul 1 acum in LaLiga. Artem Dovbyk se implinește, in…

- Formatia Deportivo Alaves, la care joaca Ianis Hagi, a fost invinsa, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Las Palmas, intr-un meci din etapa a 16-a a campionatului Spaniei.Golul a fost marcat de Rodriguez, in minutul 31. Ianis Hagi a jucat pana in minutul 63. Alaves…

- Formatiile Real Madrid si Athletic Bilbao au obtinut victorii in partidele disputate, sambata, in etapa a 15-a a campionatului Spaniei, informeaza news.ro.Real Madrid a invins cu 2-0 Granada si Bilbao s-a impus cu 4-0 in fata echipei Rayo Vallecano. Alte rezultate din La Liga:Girona – Valencia…

- Barcelona a facut un nou pas greșit in campionatul Spaniei și a remizat in deplasare la Rayo Vallecano, scor 1-1, in etapa cu numarul 14 din LaLiga. Andrei Rațiu a fost introdus pe teren in a doua repriza.

- Girona a caștigat și cu Rayo Vallecano, la care Andrei Rațiu a fost pe teren 78 de minute, scor 2-1, și continua parcursul de poveste din acest sezon de La Liga. Catalanii vor incheia etapa pe prima poziție. Doar Atletico Madrid, in a treia etapa a sezonului, mai caștigase acasa la Rayo Vallecano in…

