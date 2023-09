Stiri pe aceeasi tema

- Mama lui Vlad Pascu, Miruna Pascu, pare sa fi avut un plan foarte bine pus la punct pentru a-si salva fiul de acuzatiile in dosarul de droguri si pentru a-i reabilita numele si imaginea in spatiul public. Iata detaliile aflate de procurori.

- Noi stenograme au care o vizeaza pe mama lui Vlad Pascu, adolescentul care, aflat sub influența substanțelor interzise s-a urcat la volanul unei mașini și a ucis doi tineri in urma unui tragic accident, in 2 Mai. Miruna Pascu ar fi dat bani presei pentru a-i spala imaginea fiului sau.

- Noi detalii ies la iveala in cazul lui Vlad Pascu! Potrivit unor stenograme din dosarul DIICOT facute publice, stiripesurse.ro scrie ca Miruna Pascu, mama tanarului care, aflat sub influența substanțelor interzise a ucis doua persoane in 2 Mai, ar fi luat legatura cu prietena fiului sau pentru a o convinge…

- “Vlad Pascu este arestat, Miruna Pascu este arestata, de asemenea. Mai au un copil minor care a ramas singur acasa. Este o situatie dramatica pentru toata familia. Vom reveni in cursul zilelor urmatoare cu un comunicat in care doamna Miruna Pascu isi va exprima pozitia vizavi de toate solicitarile”,…

- Aparatorul Mirunei Pascu, mama lui Vlad Pascu, autorul tragicului accident de la 2 Mai, a declarat vineri ca femeia a fost arestata preventiv pentru 30 de zile.“Vlad Pascu este arestat, Miruna Pascu este arestata, de asemenea. Mai au un copil minor care a ramas singur acasa. Este o situatie dramatica…

- Miruna Pascu, mama șoferului de 19 ani care, drogat fiind, a ucis doi tineri in stațiunea 2 Mai, a fost arestata preventiv. Femeia este acuzata de procurori ca ar fi amenințat o tanara din anturajul fiului sau ca va face publice date compromițatoare despre ea daca il va denunța pe acesta, scrie Hotnews.…

- De la tragedie, parinții tanarului de 19 ani nu au dorit sa dea ochii cu presa și nici cu familiile tinerilor uciși. S-au limitat la a da un comunicat de presa superficial, iar dupa aceea, ambii și-au schimbat numerele de telefon și s-au facut nevazuți.Tatal beizadelei, Mihai Pascu, a parasit teritoriul…

- In dosarul procurorilor nu se face referire la prietenii lui Vlad Pascu din ziua tragediei. Doi tineri se aflau in mașina atunci cand șoferul drogat a intrat intr-un grup de persoane. Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia continua cercetarile in dosarul privind tragedia rutiera din…