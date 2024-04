Biro Rozalia, deputat UDMR, a fost sancționata de Poliția Locala Oradea pentru o incalcare flagranta a regulilor de parcarea. Biro Rozalia, candidatul UDMR la Primaria Oradiei, a fost sancționata de Poliția Locala cu o amenda in valoare de 2.500 lei. Motivul? In timpul unei ședințe a organizației locale a UDMR, la care și-a asigurat validarea […] The post Atitudine de vataf: Udemerista Biro Rozalia, amendata ca și-a parcat Lexus-ul in fața Primariei Oradea appeared first on Puterea.ro .