Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana a transmis o avertizare, pe Facebook, in care cere utilizatorilor de telefonie mobila sa nu acceseze un link primit pe sms. Potrivit unui specialist, este vorba de un atac cibernetic la scara larga. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ”Ati primit si dumneavoastra acest mesaj? Speram ca nu ati accesat acel link! Reamintim! Nu accesati link-uri primite de la persoane necunoscute! Nu va lasati inselati! Va rugam sa distribuiti acest mesaj si sa le reamintiti persoanelor vulnerabile de riscurile la care se expun in mediul online! Va…

- Sorin Grindeanu a declarat, luni seara, la Antena 3, ca isi doreste realizarea drumului Craiova – Lugoj, dar ca licitatia pentru proiectare ar fi durat patru ani. ”Am vazut o anumita iritare din zona rezistilor in ultima vreme, in ultima saptamana. Cand am venit la minister am gasit un proiect, de…

- Pe Internet exista site-uri care copiaza identitatea vizuala a unor companii bancare, magazine online sau platforme de tip marketplace, dar care in realitate gazduiesc pagini de phishing, potrivit unui comunicat postat luni, pe Facebook , de Directoratul National de Securitate Cibernetica, informeaza…

- "Atentie la postarile cu oportunitati de investitii ce promit castiguri rapide, unele propagate pe social media prin postari sponsorizate. Acestea sunt capcane de tip scam create de infractori cibernetici, prin intermediul unor pagini de Facebook (ex: Media OR). Pentru a convinge potentialele victime…

- „Stand-up Revolution”, emisiunea de la Antena 1, care urma sa aiba premiera astazi, la ora 21.30, a fost scoasa din grila inainte sa fie difuzata la TV, anunța paginademedia.ro. Teo, comediantul care facea parte din acest proiect, a avut o reacție ironica pe rețelele de socializare.Telespectatorii așteptau…