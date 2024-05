Stiri pe aceeasi tema

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica, Poliția Romana și Asociația Romana a Bancilor avertizeaza asupra riscului de frauda prin apeluri telefonice false. Infractorii acționeaza rapid, sunandu-i pe oameni și prezentandu-se ca angajați ai unor banci, incercand sa obțina date personale.

- Avertismentul experților despre noua inșelatorie telefonica din Romania: Ce este metoda „spoofing” Avertismentul experților despre noua inșelatorie telefonica din Romania: Ce este metoda „spoofing” Directoratul Național de Securtitate Cibernetaica (DNSC) a emis un avertisment cu privire la o noua metoda…

- O noua escrocherie face victime printre romani. Mai multe persoane au ramas fara zeci de mii de euro in conturi dupa ce sperau sa aduca in țara utilaje agricole din Germania, scrie antena3.ro. The post ATENȚIE LA ȚEPE O noua inșelatorie prin metoda „Fotografia” first appeared on Informatia Zilei .

- Politia Romana informeaza cu privire la un nou mod de inselaciune, prin apeluri telefonice. Potrivit Politiei Romane, spoofingul este o forma de inselaciune, in care atacatorii se folosesc de tehnologia Voice over IP VoIP pentru a si ,,masca" numarul real de telefon, facandu l sa apara ca si cum ar…

- O noua metoda de frauda care vizeaza clienții bancilor a aparut in Romania, avertizeaza Poliția Romana.Inșelatoria se propaga prin e-mail sau SMS, iar cei care cad in plasa pot ramane rapid fara economii.Noua metoda de frauda, denumita „spoofing” implica transmiterea unor mesaje, prin e-mail sau SMS,…

- Directoratul Național de Securitate Cibernetica (DNSC) avertizeaza cu privire la o noua campanie de frauda prin folosirea identitații vizuale a companiei Emag.Concret, hackerii trimit catre utilizatori din Romania mesaje care conțin link-uri malițioase. Modul in care este formulat mesajul activeaza…

- Nu raspundeti anunțurilor de mica publicitate de genul: "Colecționar german cumpar masini de cusut vechi. Ofer intre 70.000 – 75.000 euro. Plata pe loc. Telefon………. ".Pentru a nu cadea in plasa unor astfel de escroci, va vom prezenta un posibil scenariu, practic cum s-ar putea derula "negocierile".Totul…

- Nr. 228 din 16 februarie 2024 ACTIUNE A POLITISTILOR PENTRU VERIFICAREA TRANSPORTULUI DE PERSOANE, IN ZONA AEROPORTURILOR Politistii Directiei de Politie Transporturi au derulat, la data de 12 februarie a.c., o actiune de control privind legalitatea desfasurarii transportului rutier in regim "TAXI",…