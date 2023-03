Stiri pe aceeasi tema

- FC Barcelona s-a impus la limita, scor 1-0, pe terenul lui Athletic Bilbao, intr-un meci din runda cu numarul 25 din La Liga. Oaspeții au inceput bine partida și au ratat prima ocazie de a marca prin Ferran Torres, in minutul 2. Extrema catalanilor a trimis puțin pe langa poarta lui Agirrezabala. …

- Liderul Arsenal Londra a reușit o victorie categorica in deplasarea de la Fulham, scor 3-0, in timp ce Manchester City a scos un rezultat de egalitate cu Southampton, 0-0, deși a evoluat cu un om mai puțin.

- Liverpool a obținut o victorie istorica in fața lui Manchester United! Tot astazi, Barcelona s-a distanțat la 9 puncte de Real Madrid, dupa rezultatele inregistrate in etapa a 24-a din La Liga. In Serie A, AS Roma a rapus Juventus in derby-ul de pe Stadio Olimpico. Toate meciurile tari din campionatele…

- Carlo Ancelotti, resemnat dupa Real Madrid – Atletico 1-1. „Los Blancos” au pierdut alte doua puncte importante in La Liga, iar titlul este din ce in ce mai departe. Barcelona are acum un avans de 7 puncte, dar are un meci mai puțin disputat. Catalanii se pot distanța chiar la 10 puncte de rivali daca…

- Robert Lewandowski (34 de ani) i-a adus un repoș lui Ansu Fati (20 de ani), pentru o faza petrecuta in timpul meciului Manchester United - Barcelona, 2-1. Catalanii au fost eliminați din play-off-ul Europa League de United, cu scorul de 3-4 la general. In minutul 90+2 al meciului de pe Old Trafford,…

- Manchester United – Barcelona 2-1 a fost meciul serii din play-off-ul Europa League și a putut fi urmarit live score pe AS.ro. Catalanii lui Xavi sunt OUT din Europa. Toate rezultatele, din meciurile zilei din play-off-ul Europa League sunt pe AS.ro! Manchester United – Barcelona 2-1! Catalanii lui…

- Barcelona caștiga in fața lui Cadiz și se menține la 8 puncte in fața Realului, pe primul loc din La Liga. Tot duminica, PSG a obținut o victorie de senzație cu Lille, scor 4-3, in Ligue 1. In Premier League, Manchester United a facut show in meciul cu Leicester. „Diavolii” s-au impus cu 3-0 pe […]…

- Cristiano Ronaldo a fost titular si capitan la Al-Nassr, in timp ce Arsenal s-a impus in derby-ul nebun cu Manchester United. Rezultatele zilei, din meciurile tari din Europa, sunt pe AS.ro! Barcelona si Real Madrid s-au impus si ele in partidele de Spania, si mentin deschisa lupta la titlu in La Liga.…