Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Franceza ca SNCF (compania nationala de cai ferate) si RATP (Regia autonoma a transporturilor pariziene) au anuntat prelungirea grevei declansate la data de 5 decembrie 2019. Potrivit unui comunicat al MAE, sunt asteptate in continuare perturbari semnificative in circulatia feroviara, urbana si interurbana, precum si in reteaua rutiera. De asemenea, Directia Generala a Aviatiei Civile (DGAC) reaminteste pasagerilor sa se informeze la companiile aeriene despre…