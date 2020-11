Atenție șoferi! Trafic îngreunat pe drumurile din 19 judeţe din cauza ceţii Traficul este ingreunat, duminica dimineața, pe drumurile din 19 județe din Romania, din cauza ceții dense, anunța Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. ”Ceata reduce vizibilitatea in trafic sub 200 metri si, izolat, sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judetele Olt, Valcea, Dolj, Girurgiu, Braila, Ialomita, Calarasi, Gorj, Sibiu, Cluj, Mures, Harghita, Galati, Bacau, Neamt, Vaslui, Iasi, Botosani si Suceava” , conform autoritaților. Astfel, șoferii care se deplaseaza in aceste zone sunt sfatuiti sa sporeasca atentia la volan, sa evite manevrele riscante… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

