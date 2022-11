Polițiștii locali primesc puteri similare cu ale poliției naționale in cazul contravențiilor rutiere. Legea votata de Parlament va avea un impact major in cazul parcarilor ilegale. Camera Deputaților a votat, marți, in calitate de for decizional, un proiect de lege care le da polițiștilor locali dreptul sa ceara datele de identificare ale șoferilor care incalca […] The post Atenție, șoferi! Puteri sporite pentru polițiștii locali, in cazul contravențiilor rutiere. Vor da amenzi pentru parcarile ilegale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .