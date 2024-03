Atenție șoferi! Lucrări la infrastructura rutieră în Argeș Consiliul Județean Argeș informeaza participanții la traficul rutier ca, in perioada 25 – 29.03.2023, va efectua, prin Regia Autonoma Județeana de Drumuri și terți in baza contractului de administrare, urmatoarele activitați la infrastructura rutiera: ???? Modernizare DJ 703 B, km 77+826 – 83+126, L = 5,3 km, comuna Cateasca ???? Reparații asfaltice (casete piatra sparta) […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

