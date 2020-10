Meteorologii au emis, joi, cod galben de ceața, valabil intre orele 7 și 10 pentru cateva localitați din județul Caraș-Severin. Ceața care determina reducerea vizibilitații local sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri le face probleme șoferilor in: Bocșa, Oravița, Berzovia, Maureni, Racașdia, Gradinari, Sasca Montana, Dognecea, Doclin, Forotic, Ticvaniu Mare, Ciclova […] Articolul Atenție, șoferi! E cod galben de ceața in mai multe localitați din Caraș Severin a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .