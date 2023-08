Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de medicamente anglo-suedez AstraZeneca a inregistrat, vineri, profituri și vanzari mai mari decat așteptarile in al doilea trimestru, deoarece o performanța puternica a medicamentelor sale de succes impotriva cancerului a contribuit la compensarea pierderii vanzarilor de vaccinuri COVID-19.…

- Microsoft va furniza tehnologie de inteligența artificiala guvernului japonez, dupa ce va imbunatați puterea de procesare a centrelor sale de date. Guvernul japonez va testa tehnologia dezvoltata de OpenAI, o companie achiziționata de catre Microsoft, pentru diverse sarcini, cum ar fi pregatirea proceselor-verbale…

- Un pod din localitatea Patras, Grecia, s-a prabușit in timpul unor lucrari de construcție, conform informațiilor furnizate de serviciile de pompieri și poliție. In urma prabușirii, mai multe persoane au fost prinse sub daramaturi, relateaza AFP. „Exista persoane prinse sub daramaturi, dar nu cunoastem…

- In urma cu aproximativ o luna, Volkswagen a confirmat ca urmatoarea generație Tayron va deveni un produs global. In prezent, SUV-ul este vandut in prima sa generație exclusiv in China, dar pentru modelul din a doua generație, acesta va fi disponibil și in Statele Unite și Europa sub diferite denumiri.…

- Cercetatorii francezi transmit ca poluarea aerului poate afecta nervului optic pana la pierderea vederii. Lista bolilor provocate de poluarea aerului este mare și cunoscuta. Poluarea aerului are impact asupra sistemului respirator, cu creșterea riscului de cancer pulmonar. Numeroase studii de data recenta…

- Guvernul olandez a anunțat vineri noi restricții asupra exporturilor unor echipamente semiconductoare, stimuland o incercare condusa de SUA de a reduce livrarile de componente de inalta tehnologie catre China. Decizia a atras un raspuns furios din partea Beijingului. Ambasada Chinei de la Amsterdam…

- Guvernarea PNL-PSD care a implementat noul cod fiscal la inceputul anului face ca traiul romanilor sa fie tot mai greu, cu prețuri mari la raft, iar micile placeri ale vieții, cum sunt dulciurile și vacanțele sa fie tot mai scumpe, cel puțin așa arata cele mai recente date ale Institutul National de…

- Un recent studiu, publicat in revista americana The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), arata ca o alimentație saraca in flavonoli este asociata cu pierderea memoriei legate de varsta. Peste 3.500 de persoane in varsta, cu o stare buna de sanatate, au fost selectate pentru acest…