Stiri pe aceeasi tema

- ”FGA aduce la cunostinta detinatorilor de Contracte de Asigurare de Garantii-Clasa XV, incheiate cu societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA faptul ca, acestea inceteaza de drept la data de 5 Februarie 2024, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.…

- Contractele de asigurare de garantii-Clasa XV incheiate cu societatea Euroins Asigurare Reasigurare SA inceteaza de drept la data de 5 februarie 2024, anunta Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA). Pana la aceasta data, vor mai fi valabile 3.145 de polite. ”FGA aduce la cunostinta detinatorilor de…

- Peste 830.000 de șoferi au inca mașinile asigurate RCA la Euroins, asigurator in faliment, dar polițele vor mai fi valabile doar pana joi, 7 decembrie, motiv pentru care aceștia ar trebui sa-și cumpere altele pentru a circula in regula. Pentru a-și recupera o parte din costul asigurarii auto, care va…

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) atenționeaza proprietarii de autovehicule pe site-ul instituției ca incepand cu data de 8 decembrie 2023, politele de asigurare incheiate la Euroins inceteaza de drept. Ultima zi de valabilitate a polițelor RCA de la Euroins va fi 7 decembrie. Excepție fac…

- Atentie, soferi saptamana viitoare expira perioada de gratie pentru politele companiei intrate in faliment Euroins. 7 decembrie este ultima zi in care aceste polite vor mai fi valabile, peste 800.000 in acest moment. Asigurari RCA noi, asta trebuie sa faca, si repede, cei 841.000 de soferi aflati in…

- Fondul de Garantare a Asiguraților a atenționat miercuri ca 7 decembrie este ultima zi de valabilitate a asigurarilor RCA emise de Euroins, acestea urmand sa inceteze de drept, motiv pentru care șoferii in cauza trebuie sa-și faca noi asigurari auto. CITR, lichidatorul judiciar al Euroins, a comunicat…

- Pagubiții RCA ai City Insurance și Euroins au incasat doar in acest an peste 630 milioane de lei de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), organismul care platește despagubirile in cazul unui asigurator intrat in faliment, in limita a 500.000 de lei pe fiecare contract de asigurare. Acest plafon…

- Procurorii DNA ar trebui sa citeasca procesul verbal de control ASF cu nr. 37/10.01.2020 și sa plece cu 9 perechi de catușe catre Splaiul Independenței 15. Nicu Marcu, președinte al ASF pana la jumatatea lunii noiembrie, a susținut in permanența ca el s-a luptat cu balaurul bulgar Euroins, dar a caștigat…