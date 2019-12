Atentie ce consumati de Sarbatori! Unde puteti testa carnea de porc impotriva trichinelozei, in Prahova. Anuntul Directiei Sanitar-Veterinare TRICHINELOZA este o boala parazitara care se transmite la om (zoonoza) prin consum de carne de porc (domestic sau salbatic) și produse din carne de porc neexaminate sanitar veterinar prin examen trichineloscopic direct/digestie artificiala, iar la porcul viu infestat cu parazitul trichinela spiralis boala nu se manifesta clinic și astfel expresia „porcul meu nu poate sa aiba trichineloza ca nu a fost bolnav” folosita de unii crescatori de porcine este valabila numai pe jumatate. In judetul Prahova in anul 2019, pȃna la aceasta data s-au inregistrat 10 cazuri pozitive de trichineloza,… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

