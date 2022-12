Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in urma cu puțin timp la ieșirea din Buteni spre Cuied. Un autocar cu 33 de persoane s-a rasturnat. A fost activat planul roșu. The post Accident la Buteni: un autocar cu 33 de persoane s-a rasturnat first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Accident…

- S-a intamplat in plina zi la Maderat: un barbat a fost batut crunt de trei persoane chiar in fața casei sale. Acestea au venit cu un autoturism, au batut in poarta și cand proprietarul a ieșit in strada i-au pulverizat spray iritant in fața și l-au lovit. Apoi, cei trei au urcat in mașina și […] The…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la suma de 3.000 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2023, pentru un program normal de lucru, in medie de 165,333 ore pe luna, ceea ce reprezinta o crestere cu 17,6% fata de decembrie 2022, potrivit unui proiect de Hotarare a Guvernului…

- Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) a publicat, joi, pe site-ul oficial, un proiect de Hotarare a Guvernului Romaniei care prevede creșterea salariului mediu brut pe țara, de care vor beneficia 2.181.134 salariati, informeaza Agerpres . Potrivit proiectului, salariul de baza minim brut…

- Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la suma de 3.000 de lei lunar, incepand cu 1 ianuarie 2023, pentru un program normal de lucru, in medie de 165,333 ore pe luna, ceea ce reprezinta o crestere cu 17,6% fata de decembrie 2022, potrivit unui proiect de Hotarare a Guvernului…

- Suporter Club UTA a luat, in urma Adunarii Generale a membrilor, o noua decizie pentru fanii echipei. In curand va fi deschis un nou magazin, autentic, atat online cat și fizic, care va comercializa produsele UTA. „Nu in ultimul rand, Suporter Club UTA a pregatit și cateva surprize pentru fani, iar…

- O noua țeapa in numele ANAF risca sa faca victime. Este vorba despre mesaje false, trimise in numele instituției pe email, de catre persoane care nu au legatura cu administrația fiscala. „ANAF atenționeaza asupra unei noi campanii de mesaje false, transmise in numele instituției, prin care contribuabilii…

- Un barbat cu un picior fracturat, aflat la etajul unei case in construcție din Covasanț, a fost salvat de pompierii aradeni. Aceștia au reușit sa-l coboare in siguranța și l-au transportat la spital, pentru ingrijiri medicale. „Astazi, 14 noiembrie 2022, in jurul orei 11:00, pompierii militari aradeni…