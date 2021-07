Stiri pe aceeasi tema

- Decizia, luata de premierul Florin Cițu, a fost publicata, marti, in Monitorul Oficial.Printr-o alta decizie a șefului Executivului, Ion Munteanu a fost revocat din functia de guvernator al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".Atena-Adriana Groza a facut un master in ecologie sistemica…

- Atena-Adriana Groza a fost numita in functia de guvernator, cu rang de subsecretar de stat, al Administratiei Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie a premierului, Ion Munteanu a fost…

- Marian Murgulet a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a numit-o pe Izabella Maria Kacso-Doboly in functia de secretar…

- Marian Murgulet a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu publicata, marti, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie, premierul a numit-o pe Izabella Maria Kacso-Doboly in functia…

- Atena Groza (sursa foto: arhiva personala) USR PLUS a propus-o pe Atena-Adriana Groza (51 de ani) pentru funcția de guvernator al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), potrivit unui comunicat de presa citat de G4Media . Atena-Adriana Groza are o experiența de peste 20 de ani in…

- Emil Samartinean a fost numit in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor:…

- Alexandru Bala a fost eliberat din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu, potrivit agerpres.ro. Decizia a fost publicata, joi, in Monitorul Oficial.

- Andra-Diana Migiu a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Sanatatii printr-o decizie a prim-ministrului Florin Citu. Decizia a fost publicata, luni, in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita, editor online: Adrian Dadarlat)