Atelierele Lost Music: Punk și underground în Timișoara anilor ’90 Publicul timișorean este invitat la o inedita discuție despre muzica punk și underground din Timișoara anilor 90, evenimentul fiind inclus in proiectul Lost Music, care propune o recuperare a istoriei muzicii locale printr-o serie de ateliere, concerte, podcast-uri și expoziți. Evenimentul va avea loc miercuri, 7 iunie, la ora 19, la Faber, iar invitații acestuia […] Articolul Atelierele Lost Music: Punk și underground in Timișoara anilor ’90 a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

