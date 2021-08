Stiri pe aceeasi tema

- The Weeknd lanseaza single-ul foarte așteptat „Take My Breath”, prima piesa de pe viitorul sau album, așa cum a fost anunțat in interviul copertii GQ, saptamana aceasta. Piesa exemplifica abilitatea lui The Weeknd de a-și evolua, in mod constant, sunetul și priceperea de a povesti prin muzica sa. Lansarea…

- Daca ești la varsta in care piesa celor de la Bronski Beat, Smalltown Boy, nu te gasea inca pe harta acestei lumi, sa știi ca nu este o problema. Chiar daca ai ratat o piesa care, cu siguranța, a stat mult timp in radiourile oamenilor, astazi ai șansa sa asculți o varianta updatata anilor in care traim.…

- Imagine Dragons, trupa premiaa cu multiple discuri de platina dar si trofee Grammy, dezvaluie noul lor single „Wrecked”. In plus, formatia a anunțat sosirea viitorului lor album de studio, Mercury-Act 1, care va aparea pe 3 septembrie 2021. Imagine Dragons a facut echipa cu producatorul Rick Rubin pentru…

- Dupa ce a strans peste jumatate de milion de vizualizari cu piesa “Brand”, indragitul vlogger Selim The Kid lanseaza cel de-al doilea single, “All Stars”, in colaborare cu Lil Dany, fiul lui Costel Biju. Piesa este compusa de Kastha John și Cristi Pascu, de Mix/Master ocupandu-se Nasty Brings the Sound,…

- Incredibila vocalista, compozitoarea a numeroase hit-uri și icon-ul muzicii dance, Becky Hill lanseaza noua ei piesa „Remember”, in colaborare cu David Guetta. Track-ul „Remember”, care este co-scris Becky Hill și co-produs de David Guetta, este urmatorul single care este lansat de pe mult-așteptatul…

- Jessie J a revenit cu o melodie noua, “I Want Love”, dupa o pauza de trei ani de la anteriorul material. Piesa este scrisa si coprodusa alaturi de Ryan Tedder, solistul trupei OneRepublic. Jessie J a declarat: „Am vrut sa revin cu un cantec care se simțea clasic, dar modern. Voci puternice și aduc pe…

- Holy Molly lanseaza cel de-al saselea single, “Gangster”, in colaborare cu producatorii rusi, Cosmo & Skoro. Piesa este inspirata din personalitatea colorata a artistei și de filme, avand clar o nota de „nebunie”, exact ca in cazul personajului Harley Quinn. “Gangster” este cu siguranța o piesa ce o…

- Alex Parker lanseaza piesa bass-house ”I want the money”, o colaborare incendiara cu artista din L.A., Hera. “I Want The Money este imnul generației crypto! O piesa catchy, cu un videoclip care aduce la viața toate meme-urile din sfera de finance”, a spus Alex. Piesa a fost scrisa și compusa de Alex…