Stiri pe aceeasi tema

- Cinci cetateni chinezi cu presupuse legaturi cu serviciul principal de informatii din Beijing au fost acuzati de infractiuni de piratare a computerelor si sunt acuzati ca au atacat peste 100 de companii din SUA, a declarat miercuri Departamentul de Justitie al SUA, relateaza wsj.com.FBI spune…

- Cinci hackeri chinezi și doi oameni de afaceri din Malaezia au fost acuzați în Statele Unite pentru o campanie de atacuri informatice care au vizat în special sectorul jocurilor video, a anunțat miercuri Departamentul de Justiție al Statelor Unite, citat de AFP.Se crede ca fac parte…

- Inca o zi de cosmar pe bursele americane, cu scaderi dure. In frunte sunt companiile de tehnologie, cele care au cazut cel mai tare ieri. In urma corectiei de ieri, companiile reunite in acronimul FANGMAN - adica Facebook, Apple, Netflix, Google, Microsoft, Amazon si Nvidia au pierdut 500 de miliarde…

- Sase aeronave ale Fortelor Aeriene Romane, alaturi de avioane din tari aliate si de bombardiere strategice americane de tip B-52 Stratofortress, au participat vineri la exercitiul aerian multinational Allied Sky 2020, potrivit Agerpres.Potrivit unei postari de pe pagina de Facebook a Fortelor…

- Un judecator federal a decis joi ca noile injectii letale folosite de Departamentul de Justitie al Statelor Unite incalca legile referitoare la siguranta medicamentelor si a ordonat oprirea unei executii care ar fi trebuit sa aiba loc vineri, transmite Reuters.De la reluarea executiilor federale…

- Zuckerberg ar fi argumentat ca o combatere a firmelor respective ar trebui sa fie o prioritate mai mare decat tinerea sub control a Facebook. In perioada cinei respective, Zuckerberg a avertizat oficiali si parlamentari americani ca firmele chineze de tehnologie reprezinta un risc pentru valorile americane…

- Un tribunal american a suspendat vineri o execuție federala programata pentru luni, 13 iulie, și care ar fi fost prima dupa 17 ani, la cererea rudelor victimelor condamnatului, îngrijorate pentru sanatatea lor în aceste vremuri de coronavirus, relateaza sâmbata AFP.Departamentul…

- Un soldat american a fost pus sub acuzare pentru activitați teroriste dupa ce a planificat o ambuscada asupra propriei unitați, transmițând informații clasificate unui grup neonazist, relateaza BBC.Ethan Melzer, în vârsta de 22 de ani, este acuzat de transmiterea de date clasificate…