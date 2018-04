Atacul de sambata din centrul orasului Munster intra in titulatura acordata de o mare parte a presei germane sub motivația „amok“, adica atentat cauzat de o stare de furie, fara discernamant, asupra mai multor oameni, cu scopul de a distruge sau ucide. Faptașul ia in considerare eventualitatea ca va pieri și el. In cazul de fața, potrivit declarațiilor poliției și procuraturii, el s-a sinucis. In afara de Jens R., suspectul german de 48 de ani din Munster, in atac au murit inca doua persoane. Victimele sunt o femeie din regiunea Luneburg, in varsta de 51 de ani și un barbat de 65 de ani, din zona…