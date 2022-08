Atacatorul care a deschis focul într-un centru comercial din Malmo are doar 15 ani Un barbat de 31 de ani a fost ucis, iar o femeie a fost ranita vineri seara dupa un atac armat comis intr-un centru comercial din Malmo, al treilea oraș ca marime al Suediei. Potrivit poliției, atacatorul este un baiat de 15 ani, relateaza AFP citat de Agerpres . „In prezent, totul indica spre faptul ca barbatul era tinta acestei executii”, a declarat sambata Petra Stenkula, sefa politiei din Malmo, intr-o conferinta de presa. In schimb, femeia ranita in urma atacului de vineri nu era o ținta, fiind o victima colaterala aflata in zona atacului. Ea este in stare grava, dar viața nu ii este pusa… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

