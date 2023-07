Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Antony Blinken afirma ca Ucraina a eliberat deja jumatate din teritoriul pe care Rusia l-a ocupat dupa declanșarea invaziei de pe 24 februarie 2022, insa Kievul va trebui sa duca o „lupta foarte grea” pentru a elibera si mai mult teritoriu. El il contrazice astfel pe Vladimir…

- Soc la nivel international! Intr-un moment rar de sinceritate, Ucraina a recunoscut ca tinteste si dincolo de granita cu Rusia. Comandantul-sef al fortelor ucrainene, Valeri Zalujnii, a recunoscut efectuarea de atacuri ucrainene pe teritoriul rusesc. ”Aceasta este problema noastra si depinde de noi…

- Statele Unite si aliatii din cadrul NATO genereaza riscuri privind un conflict militar direct cu Rusia, a avertizat, vineri, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, in contextul in care partenerii occidentali au anuntat mentinerea asistentei pentru Ucraina, noteaza Mediafax."Ministrul de Externe…

- Volodimir Zelenski spune ca Ucraina intenționeaza sa recupereze toate teritoriile care-i aparțin și care au fost ocupate de invadatorii ruși și ca nu se va mulțumi cu „inghețarea” frontului. Președintele ucrainean a mai precizat ca Ucraina vrea sa „pedepseasca toate crimele” pe care Armata Rusa le-a…

- Rusia a dus aproximativ 700.000 de copii din zonele de conflict din Ucraina pe teritoriul rusesc, a declarat, duminica seara, Grigori Karasin, seful comitetului international din cadrul Consiliului Federatiei, camera superioara a parlamentului rus, relateaza Reuters. „In ultimii ani, 700.000 de copii…

- Cincisprezece vagoane ale unui marfar gol au deraiat in regiunea Belgorod din sudul Rusiei, la granita cu Ucraina, a anuntat sambata seara guvernatorul local, adaugand ca nu exista deocamdata informatii despre cauzele accidentului, transmite Reuters. „Conform informatiilor preliminare, nu exista victime”,…

- Efortul de razboi al Rusiei devine tot mai dificil de dus in condițiile in care armata invadatoare nu doar ca s-a lovit de un zid in teritoriile pe care incearca sa le ocupe, dar acum se confrunta și cu o insurgența locala care ii ataca și bombardeaza constant teritoriul de la granița cu Ucraina. Confruntata…

- Se duc lupte pe teritoriul Rusiei, in regiunea Belgorod, care se invecineaza cu Ucraina, atacurile fiind revendicate de Legiunea Libertate pentru Rusia, care se descrie drept o miliție formata din ruși care vor sa-l inlature de la putere pe Vladimir Putin.