Stiri pe aceeasi tema

- Trupele ruse au respins o incercare a armatei ucrainene de a invada teritoriul Rusiei, a anunțat marți Ministerul Apararii de la Moscova. Novoe Vremia scrie ca pe 12 martie, trei unitați in care lupta cetațeni ai Federației Ruse, Legiunea Rusa pentru Libertate, Corpul Voluntar al Rusiei (RDK) și Batalionul…

- Peste 1.000 de refugiati ucraineni au protestat sambata, in fata sediului Consulatului Federatiei Ruse la Constanta, la doi ani de la izbucnirea razboiului, transmite News.ro . Oamenii s-au adunat intai in Parcul Primariei, la Monumentul Victoriei, iar apoi au plecat in mars catre sediul Consulatului…

- Dupa zile de proteste ale fermierilor polonezi, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski vrea acum sa ii trimita pe prim-ministrul Denis Smihal si pe alti membri ai cabinetului la punctele de trecere a frontierei blocate pentru a negocia, informeaza dpa, preluata de Agerpres. Este vorba, in special,…

- Kazahstanul a interzis intrarea in tara a unei celebre prezentatoare de televiziune din Rusia in urma comentariilor acesteia privind locul limbii ruse in aceasta tara din Asia Centrala, aliata a Moscovei, dar care incearca sa pastreze distanta fata de vecina sa de la invazia Ucrainei.

- Secretarul general-adjunct al NATO, Mircea Geoana, a subliniat ca Europa trebuie sa se pregateasca pentru un razboi de lunga durata, dar Alianța nu va accepta ajungearea Rusiei la granița țarii noastre.

- Rusia a evacuat aproximativ 300 de locuitori din Belgorod, oraș situat in apropiere de granița cu Ucraina, din cauza atacurilor lansate de Kiev, a declarat luni guvernatorul regiunii, potrivit The Guardian. Aceștia sunt gazduiți in adaposturi temporare din regiune.„Aproximativ 300 de locuitori din Belgorod,…

- Urmeaza zile crancene: Rusia maseaza trupe impresionante la granița cu Ucraina / Aproape 20.000 de soldați, inarmați pana-n dințiAproximativ 19.000 de soldați rusi au fost trimisi in apropierea graniței cu Ucraina - a raportat, sambata, serviciul de presa al Comandamentului Forțelor Armate ucrainene,…

- Rusia va desfasura in curand cele mai noi obuziere in Districtul Militar Nordic, care se invecineaza cu Finlanda si Norvegia, a anuntat seful conglomeratului de aparare de stat Rostec intr-un comunicat publicat miercuri si citat de Reuters.