Atac ucrainean asupra unei nave rusești din Crimeea Un atac ucrainean asupra portului Feodosia din Crimeea a provocat daune semnificative unei nave de razboi rusești și a provocat moartea unei persoane, au anunțat oficialii de la Moscova marți, dupa ce Kievul a afirmat ca a distrus o importanta nava de razboi rusa. Ministerul rus al Apararii a declarat ca Ucraina a folosit rachete lansate din aer pentru a ataca Feodosia( Crimeea ) și ca nava de debarcare mare ‘Novocherkassk’ a fost avariata in timpul raidului, conform NYPOST . ‘Novocherkassk’, construita in Polonia și intrata in serviciu la sfarșitul anilor ’80, este proiectata pentru debarcari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fortele aeriene ucrainene au transmis ca au distrus in portul Feodosia, din Crimeea, o nava a flotei ruse in Marea Neagra suspectata ca transporta drone iraniene folosite de Moscova in conflictul din Ucraina. „Marea nava de debarcare Novocherkask o urmeaza pe nava amiral a Flotei Marii Negre a Federației…

- Conflictul pare sa fi inghețat și la propriu și la figurat in razboiul dintre Ucraina și Rusia. Odata cu venirea iernii, luptele la sol par sa fie tot mai puține, conflictul desfașuranduse-se mai mult in aer. Dronele sunt folosite de ambele parți, in incercarea de a distruge infrastructura militara…

- Vladimir Putin ataca din nou Ucraina și Occidentul: 'Nu vom renunța la ceea ce este al nostru. Asta ar trebui sa ințeleaga toata lumea!'Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Moscova este pregatita sa negocieze „problema ucraineana”, dar o va face pe baza intereselor Rusiei."Și in Ucraina,…

- Misiunea are loc la cateva saptamani de cand Rusia a atacat sistematic porturile ucrainene de pe Dunare.Sursa de securitate a declarat ca primii dintre cei pana la 80 de soldati germani care vor fi gazduiti la o baza militara de langa Constanta vor pleca spre Romania in cursul zilei de joi.Atacurile…

- Un grup mare de foști mercenari ruși ai lui Wagner a inceput sa se antreneze cu forțele speciale din regiunea sudica rusa Cecenia, a declarat luni liderul cecen Ramzan Kadirov. Wagner a jucat un rol proeminent in unele dintre cele mai crancene lupte din razboiul Rusiei in Ucraina, dar viitorul sau a…

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone, in primele ore ale zilei de vineri, lovind infrastructura critica din vestul si sudul Ucrainei si distrugand case private si cladiri comerciale din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au declarat oficialii ucraineni, citati de Reuters, potrivit news.ro.Fortele…

- UPDATE 9:10 - Doi oameni au murit și mai mulți sunt raniți dupa ce o racheta a distrus un bloc din orașul ucrainean Zaporojia, au anunțat oficialii locali, citați de Reuters.„Operațiunile de cautare și salvare sunt in desfașurare la fața locului”, a anunțat Anatoliy Kurtiev, secretarul consiliului orașului…

- Forțele aeriene ucrainene se așteapta la un numar record de atacuri cu drone rusești pe teritoriul sau in aceasta iarna, a declarat duminica purtatorul de cuvant al acestora, Iuriy Ihnat, in timp ce Kievul se pregatește pentru o a doua iarna de bombardamente masive asupra sistemului sau energetic, transmite…