Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches va ramane in arest pe parcusul procesului de extradare deoarece exista „riscul de evadare”. Noi informatii despre procesul de extradare a fostului primar din Baia Mare, Catalin Chereches. Autoritatile germane spun intr-un comunicat trimis catre Mediafax…

- Un polițist de numai 22 de ani, aflat in post in comuna constanțeana Cumpana, s-a impușact in cap, chiar in autospeciala de poliție. Sindicatul europol susține ca tanarul avea parinții bolnavi de afecțiuni cronice, care ar fi necesitat ajutorul lui indeaproape. Polițistul era din Valcea și fusese repartizat…

- Cel puțin un soldat ucrainean, identificat ca Serghei, ar fi suferit un act de brutalitate tulburator din partea invadatorilor ruși. Incidentul, care a fost descris ca fiind un „act de genocid”, a implicat sculptarea unei svastici pe fruntea lui Serghei in timpul captivitații sale. Dermatologul ucrainean…

- Un politician cunoscut din Spania, fostul lider al Partidului Popular, a fost impușcat in fața, in centrul Madridului, conform agențiilor de presa internaționale. Alejandro Vidas Quadras a fost transportat imediat la spital. Fostul lider al partidului Popular din regiunea spaniola Catalonia, Alejandro…

- Toți conducatorii auto trebuie sa știe ca este obligatoriu sa monteze anvelope de iarna pentru autoturismul pe care il dețin, odata cu venirea sezonului rece. Exista Anvelopele sunt de iarna dar și all-season, care pot fi folosite pe tot parcursul anului, evitand astfel necesitatea schimbarii lor sezoniere.…

- O jandarmerița a fost batuta cu pumnii si picioarele o adolescenta de 17 ani din Iași care a convins-o sa o duca neincatusata pana la autospeciala politiei. Incidentul a avut loc intr-un cartier din Iași cand un echipaj a fost chemat din cauza tinerilor agitati care perturbau linistea.O adolescenta…

- Un barbat cautat pentru spargerea unui magazin din Maramureș a fost reținut de polițiști, insa nu pentru mult timp. Hoțul s-a facut nevazut de la audierile din secția de Poliție, cu tot cu catușe. Incidentul a avut loc in orașul Dragomirești, din Maramureș. Polițiștii au identificat autorul unui furt…

- O femeie din Constanța a fost injunghiata in parcarea unui centru comercial, atacatorul fiind chiar soțul acesteia cu care se afla in plin proces de divorț. Incidentul a avut loc in parcarea Centrului Comercial Vivo din Constanța, cand femeia a mergea la cumparaturi. La fata locului s-au deplasat…