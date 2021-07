Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul Rares Bogdan si-a inceput discursul la conferinta de alegeri a PNL Bihor adresandu-se premierului Florin Citu cu formula „domnule prim ministru si viitor presedinte al Partidului National Liberal”, iar lui Ludovic Orban i s-a adresat cu „domnule actual presedinte al PNL si presedinte…

- Europarlamentarul liberal Rares Bogdan a criticat, sâmbata, în conferinta de alegeri a PNL Bihor, faptul ca PNL nu detine portofoliul Fondurilor Europene, el susținând ca cel mai bun titular pentru functia de ministru ar fi fost Marcel Bolos, predecesorul lui Cristian Ghinea. "Daca…

- Bogdan, care il susține pe premierul Florin Cițu pentru șefia partidului, a subliniat ca acesta conduce o țara care are cea mai mare creștere economica din UE. ”Conduce o țara care are cea mai mare creștere economica. Este un om care negociaza de la egal la egal, l-am vazut cu ochii mei.Știe ce inseamna…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan il ataca dur pe liderul liberalilor, Ludovic Orban, pe care il acuza ca a cedat trei ministere importante la negocierea pentru formarea coalitiei de guvernare. Scopul ar fi fost ca Ludovic Orban sa-și asigure funcția de președinte al Camerei Deputaților. Rareș Bogdan…

- In mesajul susținut, astazi, cu prilejul anunțarii candidaturii sale, Florin Cițu a afirmat ca este un liberal care a trait toata viața dupa principiile liberale."De multe ori am spus ca doar liberalismul salveaza Romania. PNL are nevoie de un suflu nou. Dragi colegi, mesajul meu e simplu, m voi asigura…

- Primul – ministru Florin Cițu și-a anunțat duminica dimineața candidatura la președinția Partidului Național Liberal. Flancat de un grup de aproximativ 30 – 40 de lideri liberali, printre care puteau fi vazuți Raluca Turcan, ministrul Muncii, Emil Boc, primarul Cluj – Napoca, Lucian Bode, ministrul…

- ”In acest moment suntem intr-un moment de negociere a acestui plan. Noi avem niste prioritati in Romania pe care le sustinem, dar este clar ca aceste prioritati trebuie puse in acest sistem pe care il are Comisia Europeana, de a avea acestia bani. Suntem in perioada de negociere, stiti foarte bine ca…

- ”In discutia cu presedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban si cu cei doi vicepremieri am convenit ca maine, in discutia pe care o sa o am cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vestager, sa mergem pe calendar de depunere 31 mai pentru PNRR”, a declarat Cristian Ghinea, dupa discutiile cu presedintele…