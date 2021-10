Stiri pe aceeasi tema

- Un parlamentar membru in Partidul Conservator britanic al premierului Boris Johnson a fost injunghiat vineri de mai multe ori in timpul unei intalniri cu reprezentanti locali, in circumscriptia sa intr-o biserica. Deputatul David Amess, care reprezinta in Camera Comunelor circumscriptia Southend West…

- Deputatul britanic David Amess din Partidul Conservator al premierului Boris Johnson si-a pierdut viata vineri dupa ce a fost injunghiat de un barbat care a intrat la o intalnire electorala cu alegatorii din districtul sau, a anuntat politia, citata de Reuters si AFP. Politia a mai precizat…

- Deputatul britanic David Amess a fost atacat și injunghiat de mai multe ori, vineri, intr-o biserica din Essex. Un barbat a fost arestat in acest, au anunțat autoritațile britanice. Sir David Amess a fost victima atacului in timp ce se afla la biroul sau parlamentar pentru audiențe, la biserica metodista…

- Un parlamentar membru in Partidul Conservator britanic al premierului Boris Johnson a fost injunghiat vineri de mai multe ori in timpul unei intalniri cu reprezentanti locali, in circumscriptia sa intr-o biserica. Deputatul David Amess, care reprezinta in Camera Comunelor circumscriptia Southend West…

- Un parlamentar membru in Partidul Conservator britanic al premierului Boris Johnson a fost injunghiat vineri de mai multe ori in timpul unei intalniri cu reprezentanti locali in circumscriptia sa, relateaza postul Sky News, citat de Reuters și Agerpres. Deputatul David Amess, care reprezinta in Camera…