Atac dur. Emil Boc: „Austria este Rusia Uniunii Europene(...)Austriacul este dus cu pluta”

Jurnaliștii din Romania s-au deplasat la Bruxelles pentru a acoperi Consiliul JAI, in care s-a votat cererea de aderare a Romaniei la spațiul Schengen.

- Lipsa consensului de astazi in ceea ce priveste aderarea Romaniei la Schengen, pe fondul opozitiei Austriei, este profund nedreapta pentru tara noastra si cetatenii romani, afirma presedintele Klaus Iohannis, informeaza AGERPRES . „Romania merita sa primeasca un vot favorabil. O confirma datele solide,…

- Surse oficiale susțin ca la aceasta ora au loc negocieri intre miniștrii de interne ai UE și cel al Austriei, dupa ce s-a intrat in blocaj la Consiliul JAI. Germania și Luxemburg pun presiune pe Austria, refuzand sa aprobe aderarea Croației, susținuta de austrieci. Tonul a fost dat de ministrul din…

- Primarul Emil Boc spune ca opoziția Austriei fața de aderarea Romaniei la Schengen umilește țara noastra și poporul roman. Fostul premier este șocat ca Austria se poarta așa, deși are investiții majore in Romania. Intrebat cum a ajuns Petrolul la austrieci, Emil Boc a spus ca e treaba altora,…

- Ministrul de interne al Austriei, Gerhard Karner, isi mentine dreptul de veto impotriva aderarii Romaniei si Bulgariei la Schengen. Ministrul a contrazis informatiile din presa potrivit carora Austria ar putea ceda la Consiliul ministrilor de interne din 8 decembrie de la Bruxelles.

- Europarlamentarul PSD, Victor Negrescu, susține ca are informații conform carora raportul este unul cu elemente pozitive și este foarte posibil ca Romania sa scape de monitorizarea MCV.„Colegiul Comisarilor va discuta astazi despre raportul MCV. Se pare ca va fi prezentata o analiza preliminara cu recomandari…

- In ciuda opoziției pe care o arata fața de Romania in privința aderarii la spațiul Schangen, sunt șase ca Olanda sa iși dea votul in la Consiliul JAI, eveniment care va avea loc la inceputul lunii decembrie și care este hotarator pentru țara noastra, susține europarlamentarul Victor Negrescu. Tot el…