In urma atacului 20 de oameni au fost raniti in nordul Mali, in regiunea Kidal, inclusiv 18 trupe ale ONU, a informat un purtator de cuvant al ONU.

Deocamdata nu sunt informatii clare despre acest atac armat ce s-a produs la baza militara a ONUdin orasul Tessalit, informeaza aceeasi sursa.

Sase trupe MINUSMA au fost ranite grav, a informat purtatorul de cuvant Olivier Salgado, informeaza Reuters.

Kidal se afla sub controlul rebelilor Tuareg dupa revolta din 2012, iar aceasta regiune este frecvent supusa violentelor armate dintre gruparile armate, inclusiv jihadiste…