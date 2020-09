Cel mai vârstnic călușar din Stolnici – declarat TEZAUR UMAN VIU!

ARGEȘUL ARE UN MOTIV ÎN PLUS DE SĂRBĂTOARE! Începând de luni, 8 septembrie, și județul Argeș are un TEZAUR UMAN VIU. Cunoscutul om de cultură argeșean, Petre Masală, veteranul călușar din comuna Stolnici, a fost declarat de Comisia Națională de Salvgardare a… [citeste mai departe]