Atac armat la un centru comercial din Frankfurt. Anchetatorii cred că este vorba despre un jaf Un incident armat a avut loc sambata intr-un centru comercial din orașul german Frankfurt, informeaza presa locala, citata de Hotnews. Un individ a tras focuri de arma in parcarea unui centru comercial Ikea asupra unei mașini care transporta bani. In urma incidentului, șoferul vehiculului, in varsta de 56 de ani, a fost grav ranit. Potrivit […] Post-ul Atac armat la un centru comercial din Frankfurt. Anchetatorii cred ca este vorba despre un jaf apare prima data in Libertatea . Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

