- Mai multi atacatori inarmati au deschis focul duminica, 5 iunie, intr o biserica catolica din Owo, in sudul Nigeriei. Atacul a avut loc in timpul liturghiei si s a soldat cu zeci de morti, relateaza dpa.In inregistrari video de la fata locului se vad balti de sange si cadavre, inclusiv de copii, pe…

- Cel puțin 31 de persoane au murit sambata, in Nigeria, dupa ce mai multe persoane s-au imbulzit, a anunțat un purtator de cuvant al poliției. *ATENȚIE! VIDEOCLIPUL CONȚINE IMAGINI CARE VA POT AFECTA EMOȚIONAL! O inregistrare video realizata dupa incident arata oameni care zac morți pe jos, iar pe fundal…

- Peste 30 de oameni au fost ucisi si altii au fost raniti sambata, dupa ce oamenii s-au panicat si au inceput sa se ingramadeasca la un eveniment bisericesc din orasul Port Harcourt, din sud-estul Nigeriei, potrivit politiei si oficialilor de securitate. Majoritatea victimelor au fost copii, relateaza…

- Cel putin 31 de persoane si-au pierdut viata intr-o busculada produsa sambata in sudul Nigeriei in timpul unui eveniment de distribuire de alimente organizat de o biserica, transmite AFP, citand politia locala, potrivit Agerpres.Tragedia s-a petrecut in orasul Port Harcourt, statul Rivers, a declarat…

- O explozie produsa la o rafinarie de petrol ilegala s a soldat cu cel putin 80 de morti in sudul Nigeriei, au anuntat duminica serviciile de salvare citate de AFP.Explozia a survenit vineri la o facilitate clandestina situata intre statele Rivers si Imo, a mentionat politia. Bilantul ar putea creste,…

- Cel putin trei persoane si-au pierdut viata si 19 au fost grav ranite marti dupa ce o bomba a explodat intr-un bar din nord-estul Nigeriei, informeaza politia, citata de AFP. Dispozitivul exploziv a fost detonat in timp ce numeroase persoane erau adunate intr-un bar frecventat pentru bauturile sale…

- Opt persoane au murit intr-un atac armat asupra unui tren in nordul Nigeriei si alte 26 au fost ranite, a anuntat marti noapte comisarul Ministerului Securitatii Interne si Afacerilor Interne al statului Kaduna, Samuel Aruwan, citat miercuri de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…