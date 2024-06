IGPR Infotrafic:Trafic blocat pe DN 39

Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2B, localitatea Ianca, judetul Ialomita, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme. In urma impactului au rezultat 2 victime, aflate in evaluare medicala. Circulatia rutiera este oprita pe…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe E 70 Centura municipiului Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 3 autoturisme. In urma impactului au rezultat 3 victime, aflate in evaluare medicala. Circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 39, intre localitatile Mangalia si 2 Mai, judetul Constanta, conducatorul unui autoturism a pierdut controlul directiei si a intrat intr un stalp de pe marginea drumului. In urma impactului au rezultat 2 victime, care…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1B, localitatea Mizil, judetul Prahova, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoturisme si un autocamion. In urma impactului a rezultat ranirea unei persoane, care este incarcerata, pentru care…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2B, localitatea Surdila Greci, judetul Braila, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autoutilitare. In urma impactului au rezultat 2 victime, aflate in evaluare medicala. Circulatia rutiera este oprita…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 56A, localitatea Bucura, judetul Mehedinti, s a produs un accident rutier in care au fost implicate 2 autocamioane. Nu au rezultat victime. Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers, valorile de trafic…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 17, localitatea Uriu, judetul Bistrita Nasaud, conducatorul unui autoturism a lovit un stalp, care a cazut pe carosabil. In urma impactului a rezultat ranirea unei persoane. Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 28A, in localitatea Gastesti judetul Iasi s a produs un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autocamion. In urma impactului au rezultat 2 victime, dintre care una este inconstienta. Circulatia…