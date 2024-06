Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera satmareni au depistat la ieșirea din țara doua autovehicule radiate din circulație. In ambele cazuri șoferii sunt cercetați penal pentru fapta savarșita. Marți, 18 iunie a.c., in jurul orei 12.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, județul Satu Mare s-a prezentat pentru…

- In cauza s-a intocmit dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de uz de fals. The post AUTORITAȚILE DESFAȘOARA INVESTIGAȚII Certificat ITP falsificat, descoperit la ieșirea din țara first appeared on Informatia Zilei .

- Luni seara a fost panica pentru șoferii de pe DN1, in apropierea localitații Nistorești. Un urs a ieșit din padure pe șosea și a fost lovit de doua autoturisme. Din pacate, accidentul i-a fost fatal animalului, iar mașinile au suferit pagube materiale.

- Astazi, 3 iunie a.c., in jurul orei 11.00, polițiștii din Ocna Sugatag au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier pe D.J. 109F, la ieșire din localitatea Budești. The post FOTO: Impact intre un autoturism si o autoutilitara la iesirea din Budesti first appeared on Informatia…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea, impreuna cu lucratori din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Satu Mare, nu au permis intrarea in tara a doua automarfare incarcate cu peste 27.000 kg de deșeuri. The post PETEA Peste 27 tone de deseuri,…

- Pe 1 mai 2024, Ungaria va interzice circulația camioanelor de peste 7,5 tone intre orele 6:00 și 22:00, cu excepții pentru transporturile esențiale. The post UNGARIA Pe 1 Mai, Ungaria impune restricții de circulație pentru camioanele de mare tonaj first appeared on Informatia Zilei .

- Sunt anunțate restricții de circulație pe Centura Nord Craiova. Pentru execuția nodului rutier al DEx 12, Craiova-Pitești, cu DN 65F, Centura Nord Craiova se vor impune mai multe restricții de circulație, anunta Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Craiova. Acestea se vor aplica incepand de luni…

- Miercuri, 3 aprilie, polițiștii Biroului Rutier Timișoara au acționat in zonele cu risc rutier ridicat și pe principalele bulevarde al municipiului Timișoara pentru a verifica daca motocicliștii, bicicliștii sau pietonii sunt indisciplinați in trafic.