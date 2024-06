Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 17 ani a ajuns marți seara la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina la Targu Jiu. Din primele verificari a reieșit faptul ca un conducator auto se deplasa cu un autoturism, din direcția Republicii, pe strada Nicolae Titulescu, ar fi schimbat direcția de mers spre Autogara și nu ar fi…

- Un accident in lanț s-a produs astazi la Chletuitor. Conform informațiilor oferite de oamenii legii, un Infiniti, o Toyota, sar și un Renault s-au lovit pe trseul R5. In zona s-au format ambuteiaje, iar la locul impactului a intervenit ambulanța.

- O femeie in varsta de 42 de ani a condus un autoturism pe strada Budapesta din localitatea Dumbravița iar la un moment dat, la intersecție cu strada Conac ar fi intrat in coliziune cu un motociclu, condus de un tanar in varsta de 16 ani. In urma impactului a rezultat o victima, respectiv tanarul in…

- Accident de circulație, vineri dimineața, la Dumbravița. Un tanar de 16 ani a fost ranit dupa ce a fost lovit de o mașina in timp ce circula pe un motociclu. A fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Polițiștii au deschis un dosar penal.

- In dimineața zilei de sambata, 11 mai 2024 a avut loc un accident cumplit intre stațiile Voila și Fagaraș. Un tren de persoane a spulberat o mașina care a ajuns pe linia de tren fara sa se asigure. In urma loviturii puternice, o persoana și-a pierdut viața, iar mai mulți pasageri aflați in autovehicul…

- Un acicdent ingrozitor s-a produs, in urma cu cateva ore, in Brașov. Un motociclist și-a gasit sfarșitul, dupa ce a intrat cu viteza intr-o mașina. Tragedia s-a produs pe DN73A, sambata dupa-amiaza. Traficul a fost restricționat.